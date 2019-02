Banda ultralarga arriva a Norcia

Prosegue la realizzazione della rete d'accesso alla banda ultra larga in Umbria: è stato inaugurato il cantiere per la posa della fibra ottica a Norcia dove verranno collegate 5.415 unità immobiliari, fra abitazioni e imprese, e 29 sedi della pubblica amministrazione, per un totale di 78,4 chilometri di cavi, con un investimento di oltre 2 milioni e 570 mila euro.

"Un ulteriore tassello nel progetto di innovazione di cui la Regione Umbria si è fatta promotrice già da diversi anni, scommettendo e investendo sulla costruzione di un'autostrada informatica in tutto il territorio regionale, a beneficio di cittadini e imprese" ha sottolineato il vicepresidente della Giunta regionale e assessore alle Infrastrutture tecnologiche e diffusione banda larga Fabio Paparelli.

L'inaugurazione si è svolta nei pressi dell'Istituto onnicomprensivo "De Gasperi-Battaglia" e vi hanno preso parte alcuni studenti e docenti.