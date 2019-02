"Elevata" soddisfazione utenti treni

Si mantiene "elevata" anche a gennaio la soddisfazione di chi utilizza i convogli regionali di Trenitalia in Umbria per motivi di lavoro, studio e turismo. E' infatti complessivamente dell'88,4%, secondo quanto reso noto dalla stessa azienda.

Secondo Trenitalia "per il quarto anno consecutivo" si mantiene dunque il risultato di quasi nove viaggiatori su 10 soddisfatti, con un incremento di tre punti percentuali rispetto al 2015. Un quadro che emerge dall'ultima indagine demoscopica, condotta da una società esterna, che ha chiesto alle persone che viaggiano in Umbria sui treni regionali di Trenitalia di indicare il proprio grado di soddisfazione.

I dati rilevati in Umbria a gennaio evidenziano in particolare un "marcato trend" in crescita - è detto in un comunicato di Trenitalia - della soddisfazione rispetto alla permanenza a bordo, che raggiunge il 93,6% realizzando una crescita di oltre quattro punti percentuali rispetto a gennaio 2018.