Campagna dell'Ast contro la corruzione

Presentata a palazzo Gazzoli, a Terni, la nuova campagna di comunicazione interna promossa dall'Ast nell'ambito delle attività legate alla lotta alla corruzione. Denominata 'No corruption zone', è dedicata non solo ai dipendenti, ma anche a partner commerciali e visitatori dello stabilimento.

'La corruzione cancella lavoro, libertà e reputazione' recita lo slogan scelto dall'azienda per il progetto. Questo, ha spiegato l'amministratore delegato dell'acciaieria, Massimiliano Burelli, "consiste nel rafforzare il concetto di legalità nell'ambito del percorso che abbiamo intrapreso da due anni e mezzo a questa parte". "La nuova campagna di comunicazione - ha continuato - mira a cercare di far capire che non rispettare le regole ha conseguenze sicure e certezze. Dunque la perdita di credibilità e lavoro non vale mai la pena".