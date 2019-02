Giovane morto per scontro nel Folignate

Un ventenne è morto nella notte in seguito allo scontro tra la sua Mini e una Peugeot avvenuto lungo la strada che collega Foligno e Bevagna.

In gravi condizioni anche il conducente dell'altra vettura.

Sull'incidente sono in corso accertamenti da parte della polizia stradale folignate. L'urto tra le due auto, frontale, è avvenuto in un tratto di strada rettilineo. Il ventenne è morto sul posto. Il conducente dell'altra vettura è stato invece ricoverato all'ospedale di Foligno con riserva di prognosi.

A bordo delle due auto c'erano solo le persone alla guida.