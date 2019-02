Tajani accende la fiaccola benedettina

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 23 FEB - Con una solenne cerimonia aperta dal canto gregoriano della comunità monastica di Norcia è stata accesa oggi dal presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, tra le macerie della basilica di San Benedetto, la fiaccola benedettina Pro Pace et Europa una.

Primi tedofori sono stati i ragazzi del Corpo di solidarietà europea, sono nuovamente presenti in città. "Quest'anno l'accensione è ancora più particolare, perché siamo tornati a calcare il pavimento della basilica di San Benedetto - ha detto il sindaco Alemanno - e in questi tempi duri per l'Europa, penso soprattutto alla Brexit, noi possiamo testimoniare la vicinanza che ci hanno sempre dimostrato le Istituzioni europee". La fiaccola ha così iniziato il suo cammino: sarà benedetta da Papa Francesco in piazza San Pietro il 27 febbraio per poi attraversare l'Europa, illuminando la Polonia e toccando nel suo percorso il campo di sterminio di Auschwitz e la cattedrale di Cracovia, prima di fare ritorno nei luoghi benedettini.