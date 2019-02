Porzi a Norcia, emozione nella Basilica

(ANSA) - PERUGIA, 23 FEB - "Rientrare nella basilica di San Benedetto per l'accensione della fiaccola 'Pro Pace et Europa una' stasera è stata un'emozione forte ma questo è il momento di una riflessione seria, soprattutto sulla ricostruzione, alla quale guardiamo con grande speranza": lo ha detto la presidente dell'assemblea legislativa dell'Umbria, Donatella Porzi, a margine dell'accensione della fiaccola benedettina tra le macerie della basilica del patrono d'Europa e che oggi a Norcia ha portato anche il saluto del Calre, la conferenza delle assemblee legislative delle regioni europee, istituzione della quale da gennaio è diventata presidente.

"La speranza oggi è rappresentata da questi ragazzi del Corpo di solidarietà europeo che partono con la fiaccola benedettina e che porteranno un messaggio di pace attraverso l'Europa - ha aggiunto la presidente Porzi - ed è proprio per i giovani che dobbiamo ricostruire questa Europa su valori di solidarietà ai quali oggi troppo spesso deroghiamo".