Piccolo incendio struttura Umbragroup

Un piccolo incendio ha interessato un capanno metallico della Umbragroup di Foligno, all'esterno della zona di produzione. E' stato subito spento dai vigili del fuoco di Foligno e dalle squadre di emergenza della stessa ditta.

La struttura - si è appreso dai vigili del fuoco - era utilizzata per delle piccole saldature.

La Umbragroup ha quindi precisato che l'incendio non ha coinvolto persone, sostanze pericolose per la salute e l'ambiente ed è rimasto confinato all'interno del perimetro dell'azienda. E' stato innescato da un corto circuito.