Denunciati per sesso in parco pubblico

(ANSA) - TERNI, 21 FEB - E' scattata la denuncia per una coppia sorpresa dalla polizia a compiere un atto sessuale in un parco pubblico di Terni.

I due sono stati notati su una panchina durante un servizio di controllo del territorio da parte della squadra volante. Si trovavano - spiega la questura - in uno spazio accessibile a tutti, minori compresi. L'uomo è risultato già inquisito in passato.

Ora devono entrambi rispondere dell'accusa di atti osceni in luogo pubblico. (ANSA).