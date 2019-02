A Montefalco via del vino diventa green

(ANSA) - MONTEFALCO (PERUGIA), 21 FEB - Una delle vie del vino presenti in Umbria sarà elettrica, percorribile a zero emissioni, nel segno dell'innovazione e della sostenibilità ambientale: il consorzio Tutela vini Montefalco ed Enel X, la divisione del gruppo dedicata a prodotti innovativi, mobilità e soluzioni digitali, hanno infatti firmato un protocollo d'intesa per la realizzazione di una rete di ricarica per veicoli elettrici in molte delle cantine consorziate.

Come emerso durante l'anteprima Sagrantino 2015 a Montefalco, prevede l'installazione di 15 colonnine per 30 punti di ricarica dei mezzi (ogni infrastruttura è dotata di due prese). Sono collocate - è detto in una nota dell'Enel - presso le aziende vinicole Saragano, Scacciadiavoli, Bellafonte, Valdangius, Giorgio Brunozzi, Omero Moretti, Bocale, Livon, Antonelli San Marco, Fongoli, Rialto, Arnaldo Caprai, Cutini, Lunelli e Di Filippo. Le quindici cantine, che hanno aderito all'iniziativa, individueranno lo spazio idoneo per l'installazione delle colonnine.