Fratelli morti in casa,no segni violenza

Due fratelli sono stati trovati morti nella loro casa di Nocera Umbra.

Secondo le prime informazioni raccolte dall'ANSA i corpi non presentano segni di violenza. Per stabilire le cause della morte sono in corso accertamenti dei carabinieri intervenuti insieme ai vigili del fuoco e al personale del 118.

I due fratelli, di età tra 60 e 70 anni, che sembra avessero alcuni problemi di salute, sono stati trovati distesi sul letto dell'abitazione. Dove i soccorritori sono entrati dopo avere sfondato una finestra.