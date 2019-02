Uccide cane sparandogli con carabina

E' accusato di avere ucciso Chicco, un piccolo cane meticcio sparandogli un piombino con una carabina ad aria compressa munita di ottica di precisione un sessantaduenne della zona di Santa Maria degli Angeli identificato dai carabinieri della compagnia di Assisi.

Gli è stato quindi contestato il reato di uccisione di animali.

Il cane è stato colpito mentre stava passeggiando in strada venendo soccorso da alcuni passanti ma è morto poco dopo.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri - comandati dal maggiore Marco Vetrulli -, l'uomo ha "volontariamente" sparato dal cancello della propria abitazione.

Allertati della situazione i militari in pochi minuti hanno individuato il presunto autore del gesto e nel corso della perquisizione in casa è stata trovata la carabina ad aria compressa risultata di libera vendita e detenzione.

Il personale dell'Arma ha tra l'altro rilevato che il luogo dove è stato colpito il cane è frequentato da persone che portano a spasso i propri figli. (ANSA).