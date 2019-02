In quasi 90 mila a Terre di S. Valentino

Circa 100 aziende partecipanti, oltre la metà del territorio, 80 stand, altrettanti eventi in cinque giorni, quasi 90 mila presenze stimate: buoni risultati per la prima edizione di Terre di San Valentino Festival, realizzato dalla Camera di commercio di Terni con la collaborazione del Comune, della Fondazione Carit e in condivisione con la diocesi.

"Un Festival del territorio pensato per valorizzare il territorio in tutte le sue sfaccettature" sottolinea l'ente camerale, che ha potuto contare anche sul supporto di tutte le associazioni di categoria, in particolare con l'impegno di Coldiretti e Confartigianato imprese Terni.

Buona parte degli stand - viene sottolineato - erano riservati ad imprese locali ed ampio spazio è stato dato alle rievocazioni storiche, oltre che alle tradizioni culinarie ternane e alle visite guidate.