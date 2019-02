Traffico bloccato su Flaminia a Foligno

Traffico bloccato in entrambi i sensi di marcia lungo la strada statale "Flaminia", a Foligno a causa di un incidente in un tratto dove si viaggia su un'unica carreggiata.

Coinvolti un autocarro, un autoarticolato e una vettura.

Sulla dinamica di quanto successo sono in corso accertamenti della polizia strale. Vengono segnalati solo feriti lievi.

L'Anas ha reso noto che il traffico è deviato con indicazioni sul posto.