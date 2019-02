Giovane precipita dal terzo piano

(ANSA) - TERNI, 16 FEB - Una ventenne di Terni è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Santa Maria dopo essere precipitata, nella notte fra venerdì e sabato, da una finestra della sua abitazione al terzo piano di un palazzo nel centro città.

La giovane - che ha riportato fratture multiple - è ricoverata in rianimazione con riserva di prognosi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul fatto indaga la questura ternana: gli investigatori non escludono né l'ipotesi della caduta accidentale né del gesto volontario. In casa al momento del fatto, avvenuto intorno alle 4, erano presenti i genitori.