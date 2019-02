A Terni corso operatori della speranza

(ANSA) - TERNI, 16 FEB - All'ospedale Santa Maria di Terni si formano gli operatori della speranza: dopo i consensi della prima edizione ha preso il via il secondo corso di formazione aperto sia a coloro che vogliono prepararsi a svolgere il servizio di volontariato in ospedale, sia agli operatori sanitari che vogliono costruire una relazione di aiuto finalizzata a sostenere la persona malata nel rispetto della sua libertà e dei suoi bisogni spirituali.

La prima parte di questo secondo corso - spiega una nota dell'azienda - si divide in nove incontri tra febbraio e aprile che sono finalizzati a fornire le basi teorico-esperienziali, poi chi intende prestare servizio di volontariato (e non lavora già in ospedale) è previsto un periodo di tirocinio di almeno 4 presenze in alcuni reparti. Nel primo appuntamento del corso, che si è svolto l'8 febbraio, sono stati affrontati il ruolo e la missione dell'operatore della speranza.