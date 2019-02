Indette elezioni rettore Ateneo Perugia

Indette ufficialmente, con decreto del Decano, le votazioni per l'elezione del rettore dell'Università degli Studi di Perugia per il sessennio accademico 2019-2020 - 2024-2025. Si terranno mercoledì 8 maggio, la prima, giovedì 16 maggio, l'eventuale seconda, e il 23 maggio, l'eventuale turno di ballottaggio.

Le candidature dovranno essere inviate al Decano e depositate, a pena di inammissibilità, al protocollo dell'Ateneo - si legge in una sua nota - entro le 12 del 21 marzo. Corredate da un "dettagliato" curriculum scientifico, didattico e professionale, da un programma articolato sul tipo di gestione e sugli obiettivi e le strategie che il candidato si propone di realizzare per lo sviluppo dell'offerta formativa, della ricerca scientifica e del trasferimento dei suoi risultati ai fini dell'accreditamento dell'Ateneo in campo internazionale.