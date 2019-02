A Terni nonna Isolina compie 107 anni

Terni città non solo dell'amore ma anche della longevità: compie infatti 107 anni Isolina Foconi Di Lecce, probabilmente la donna più anziana della città di San Valentino. Il compleanno sarà il 15 febbraio, ma la signora ha spento le candeline il giorno prima insieme alla sua famiglia nella sua abitazione che si trova proprio a pochi passi dalla basilica dedicata al patrono della città e degli innamorati.

Nata a Corciano ma residente a Terni da 60 anni dove ha lavorato come sarta, l'ultracentenaria è vedova da molti anni e ha avuto due figli, tre nipoti, altrettanti pronipoti - con uno di loro corre esattamente 100 anni, essendo nato anche lui il 15 febbraio -, più un quarto in arrivo.

"Il segreto della sua longevità? - spiega la nipote Monica - Sicuramente l'indipendenza, che ha sempre difeso, e la lettura: ha sempre letto tantissimo e continua a farlo ancora oggi, nonostante l'età".