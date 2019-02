Raccontare l'eccellenza,l'ANSA in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 12 FEB - "L'ANSA é un'azienda editoriale che cerca di fare convivere il grande mondo con il cortile di casa. E che riesce a cercare di raccontare le due cose con un livello di attenzione e di credibilità. Per fare conoscere meglio l'Italia agli italiani e nel mondo stiamo organizzando questi eventi in varie città con l'obiettivo di raccontare le eccellenze delle regioni". Così il presidente dell'ANSA Giulio Anselmi ha illustrato - oggi pomeriggio al teatro Cucinelli di Solomeo (Perugia) - l'incontro promosso dall'ANSA "Raccontare l'eccellenza. L'informazione ANSA per diffondere il meglio del'Umbria in Italia e nel mondo". Presenti, fra gli altri, la presidente della Regione Catiuscia Marini, il direttore del'ANSA Luigi Contu, Brunello Cucinelli e imprenditori che portano alto il nome della Regione. Al centro dell'iniziativa, con tappe in tutte le Regioni, le eccellenze dell'Umbria e il ruolo dell'ANSA per la loro promozione e valorizzazione.