Incidente nei lavori in ospedale a Terni

(ANSA) - TERNI, 9 FEB - Nella mattina del 9 febbraio, durante i lavori per la realizzazione della sala ibrida dell'ospedale di Terni, la punta di un trapano, con cui un operaio stava forando il pavimento dove sarà allestito il nuovo agiografo, ha trapassato il rivestimento raggiungendo il piano sottostante e sfiorando solo di rimbalzo un paziente ricoverato in Rianimazione che non ha riportato danni. Lo riferisce l'azienda ospedaliera in una nota.

Il direttore dei lavori e il responsabile della sicurezza dell'azienda ospedaliera di Terni, subito intervenuti, stanno analizzando la dinamica dei fatti, "che a una prima valutazione risultano caratterizzati da tratti di elevata accidentalità", e stanno definendo tutte le misure finalizzate alla tempestiva ripresa dei lavori in completa sicurezza.

"A parte un po' di spavento nel reparto - spiega il direttore sanitario Sandro Fratini, che ha personalmente verificato le condizioni dell'uomo - il fatto non ha causato danni né al paziente né agli operatori che lo assistevano".