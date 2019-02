Al Curi il Perugia ricorda Leo Cenci

(ANSA) - PERUGIA, 9 FEB - Il Perugia Calcio ed i suoi tifosi, nei minuti precedenti la partita Perugia-Palermo, hanno ricordato Leonardo Cenci, il fondatore di Avanti Tutta morto lo scorso 30 gennaio. Sotto la Curva Nord dello stadio Curi, dove è stato esposto lo striscione preparato in occasione del funerale con scritto "Ti sei rialzato, hai lottato e corso fino a volare.

Perugia orgogliosa ti porta nel cuore", i genitori di Leonardo, Sergio e Oretta, hanno lasciato un mazzo di fiori.

Al centro del campo, con i giocatori che hanno indossato una maglia in segno di ricordo, c'era un altro striscione di Avanti Tutta con scritto "Grazie Leo", per cui è stato osservato un minuto di silenzio.

A Cenci, diventato simbolo della lotta al cancro, sarà intitolato il percorso verde di Pian di Massiano. Proprio in questi giorni il Comune ha avviato l'iter, anche a seguito della petizione sottoscritta da oltre 8.600 persone.