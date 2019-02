Quasi 274 mila euro a videosorveglianza

In arrivo dal Viminale 273.932,07 euro per i Comuni dell'Umbria da destinare alla videosorveglianza.

L'obiettivo del ministero dell'Interno è migliorare il controllo del territorio, con una particolare attenzione ai centri più piccoli.

Al momento nella provincia di Perugia arriveranno 115.745,06 euro e in quella di Terni 158.187,01 euro.

"Avevamo promesso attenzione e maggiore sicurezza alle comunità locali" ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Il finanziamento agli impianti di videosorveglianza - ha aggiunto - va in questa direzione e si aggiunge al fondo sicurezza urbana per i grandi centri. In questo modo confermo la nostra determinazione per contrastare tutti i fenomeni di illegalità, dalla microcriminalità alle grandi piazze di spaccio".