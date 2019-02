Quadro dedicato a Curi donato al Comune

Si intitola "L'angelo GERT" ed è dedicato a Renato Curi il quadro che l'artista Alessia Cigliano ha donato al Comune di Perugia.

L'opera, un olio su tela, è stata realizzata con la tecnica della spatola. Raffigura il giocatore del Perugia calcio, scomparso il 30 ottobre 1977, nel calciare il pallone in piazza IV Novembre, a simboleggiare il forte legame di Curi con la città.

Il giornalista Mario Mariano ha sottolineato che alla base dell'opera di Alessia Cigliano "c'è una grande idea artistica che ha il merito di riuscire a rendere eterno un campione, quel Renato Curi che ha amato tanto Perugia e tanto ha dato ad essa con le sue imprese sportive. Un Curi immortale come atleta e come cittadino onorario di Perugia".

Alla cerimonia ha partecipato anche Renato Curi junior. Tra i principali fautori dell'iniziativa il presidente del Consiglio comunale Leonardo Varasano.