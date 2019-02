Naticchioni si congratula con Conti

"Esprimo le mie più sentite congratulazioni a Graziano Conti, presidente dell'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Perugia, per la conferma a coordinatore della Commissione tecnico - scientifica che supporterà la Regione Umbria per i prossimi corsi di formazione specifica in medicina generale": così Alberto Naticchioni, amministratore unico della Scuola umbra di amministrazione pubblica, al termine della riunione per l'insediamento della nuova Cts.

La Scuola ha competenza nella gestione e organizzazione delle attività teoriche, tra le quali seminari e convegni, e delle attività di tirocinio pratico presso le strutture sanitarie della regione Umbria ed inoltre organizza la formazione di tutors di medicina generale e di docenti, per la composizione degli appositi Albi regionali.