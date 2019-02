Lattanzi presidente dell'Upi Umbria

Dopo quattro anni di presidenza a guida perugina, con il sindaco di Foligno Nando Mismetti, il vertice dell'Upi Umbria passa nelle mani della Provincia di Terni con Giampiero Lattanzi.

Lo ha deciso l'Assemblea dell'Upi regionale riunitasi giovedì mattina nella sala del Consiglio provinciale di Perugia.

L'Assemblea - è detto in una nota della Provincia di Perugia - ha eletto vicepresidente vicario Roberto Bertini e vice presidente Giovanni Andrea Lignani Marchesani, entrambi espressione del consiglio provinciale di Perugia così come i delegati a rappresentare l'Upi Umbria nell'Assemblea nazionale che si terrà il 12 febbraio prossimo a Roma, Lignani Marchesani, Erika Borghesi e Letizia Michelini. In quella sede sarà eletto il presidente nazionale. Il direttivo dell'Upi regionale è composto da Leonardo Pimpinelli e Daniele Longaroni (entrambi di Terni) e Jacopo Barbarico (Perugia).