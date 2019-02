Donata auto al Servizio cure palliative

(ANSA) - GUBBIO (PERUGIA), 7 FEB - Si è svolta all'ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino la cerimonia di donazione della Fiat Panda 4x4, da parte dell'Associazione eugubina Lotta contro il cancro (Aelc) al Servizio di cure palliative del distretto Alto Chiascio, per l'attività di assistenza domiciliare ai pazienti per i quali ogni terapia volta alla guarigione non è più possibile.

Alla cerimonia hanno partecipato Andrea Casciari, direttore generale della Usl Umbria 1, Orietta Migliarini, presidente dell'Aelc, il responsabile medico palliativista Loredana Minelli, oltre al personale del Servizio di Cure palliative e dell'associazione.

"La donazione, del valore di 15.500 euro - ha ricordato Andrea Casciari, secondo quanto riferisce una nota della Usl - evidenzia la costante attenzione dell'Associazione Aelc nei confronti dei servizi sanitari dell'area dell'Alto Chiascio".