Ringrazia polizia per aiuto dopo scippo

Vittima di uno scippo a Perugia, aveva subito avvertito la polizia e gli agenti erano riusciti rapidamente a rintracciare il responsabile e a restituirle quanto sottratto: la signora ha quindi voluto recarsi in questura per ringraziare la polizia.

Lo scippo era stato compiuto nel quartiere di via dei Filosofi. Anche con l'aiuto di alcuni passanti, la donna aveva chiesto aiuto al 113 e i poliziotti in breve riuscivano a rintracciare ed arrestare lo scippatore, restituendo la borsa.

La signora, "profondamente colpita sia dalla professionalità ed efficienza dei poliziotti sia dalla loro sensibilità ed umanità" - si legge in una nota della Questura -, ha voluto incontrare il questore Giuseppe Bisogno e gli stessi operatori.

Consegnando loro una lettera e ringraziando personalmente "coloro che quotidianamente sono impiegati per la sicurezza dei cittadini".