Continuano a crescere domande Quota 100

Continuano a crescere in Umbria le domande presentate all'Inps per la pensione anticipata 'quota 100'. Sono state 317 alle 10 del 5 febbraio secondo quanto reso noto dallo stesso istituto previdenziale.

In particolare sono state 248 le richieste inviate dalla provincia di Perugia e 69 da quella di Terni.

Le richieste possono essere presentate esclusivamente per via telematica dal portale dell'Inps. Direttamente dall'interessato o attraverso i patronati.