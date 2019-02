Squarta, torni fondo rette asili nido

"Ripristinare il fondo regionale per abbattere le rette degli asili nido pubblici e privati dell'Umbria": lo chiede il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Marco Squarta, portavoce del centrodestra, che chiede siano riattivati i contributi per il sostegno alle famiglie con bambini. "In maniera tale che le domande di ammissione - sostiene - possano essere accolte entro l'inizio dell'anno scolastico 2019-2020".

"Il fondo regionale per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso e la frequenza degli asili nido - spiega Squarta - era stato istituito anni fa ed è rimasto attivo fino all'anno scolastico 2013-2014. L'ultima volta, nel 2014, sono state ammesse 1.644 domande di famiglie che avevano necessità. Poi però non è stato più sostenuto, perciò, da cinque anni, ormai, centinaia di famiglie umbre che avrebbero i requisiti per l'ottenimento del sussidio non possono più beneficiare del sostegno".