Raccolta farmaco in 84 farmacie Umbria

Sono 84 le farmacie che in Umbria hanno aderito alla 19/a edizione della Giornata di raccolta del farmaco in programma sabato 9 febbraio. Dove verrà esposta la locandina sarà possibile, grazie alle indicazioni del farmacista e all'assistenza di volontari, acquistare uno o più medicinali da banco da donare alle persone indigenti.

I farmaci acquistati in tutta Italia saranno consegnati direttamente agli oltre 1.700 enti assistenziali convenzionati con la Fondazione Banco farmaceutico onlus (48 in Umbria).

L'elenco delle farmacie che hanno aderito nella regione è consultabile su www.bancofarmaceutico.org/chi-siamo/farmacie/.

"In un momento difficile come questo, testimoniato dai rilevanti indici di povertà, la Giornata di raccolta del farmaco è una iniziativa particolarmente significativa. E siamo sicuri che anche nelle farmacie umbre la grande generosità dei cittadini non verrà meno per questo importante appuntamento", ha sottolineato Augusto Luciani, presidente di Federfarma Umbria.