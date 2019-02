Nuovo sito web per il Comune di Perugia

E' stato completamente "ridisegnato" nell'architettura dei contenuti e sono state introdotte nuove funzionalità il nuovo sito web del Comune di Perugia. Realizzato secondo le linee guida di design per i siti web della pubblica amministrazione.

Il sito rappresenta il risultato di "un intenso lavoro di analisi, progettazione e sviluppo software, con un ulteriore miglioramento, sia nella capacità comunicativa sia nella struttura funzionale" è stato detto nel corso di una conferenza stampa in municipio. Presente il sindaco Andrea Romizi.

E' stato inoltre realizzato il nuovo "Portale dei lavori" con aggiornamenti sui lavori in città: le opere, la pubblica illuminazione e i rifacimenti stradali.

Tra le funzionalità introdotte, per l'accesso ai servizi, c'è il sistema di riconoscimento Spid che permette di accedere a tutti i servizi online della pubblica amministrazione con un'unica identità digitale da computer, tablet e smartphone.