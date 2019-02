Nuovo Centro di salute a San Giustino

Inaugurato il nuovo Centro di salute di San Giustino.

"Integrato con il Punto di erogazione collocato nel comune di Citerna, costituisce il prototipo di Casa della salute che vogliamo realizzare nell'Alto Tevere" ha sottolineato il direttore generale dell'Usl Umbria 1, Andrea Casciari. "Ovvero - ha aggiunto - un riferimento da cui i cittadini possono ricevere risposte a tutti i loro bisogni socio-sanitari. Data la sua ubicazione, rappresenta una porta di accesso ai servizi e alla sanità umbra per i molti cittadini toscani che abitano nelle zone limitrofe di San Sepolcro e della bassa Toscana".

"Il Centro di salute - ha detto l'assessore regionale Luca Barberini - rappresenta un punto di riferimento per il nuovo modello di sanità che vogliamo realizzare, meno centrato sull'ospedale, più attento alla prevenzione e con più servizi sul territorio concentrati in un unico spazio, in cui i cittadini possano trovare risposte adeguate ai loro bisogni di salute, con un'assistenza H24".