Pari elezione Consiglio Provincia Terni

E' pareggio tra centrosinistra e centrodestra alle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Terni: il risultato emerso dallo scrutinio dei voti è infatti di cinque consiglieri per la lista 'Democratici riformisti e progressisti per la nuova area vasta di Terni' e altrettanti per 'Provincia Libera'. A renderlo noto la stessa amministrazione provinciale.

Alle urne è andato il 69,3% degli aventi diritto, cioè 285 elettori su 411.

Per "Democratici, riformisti e progressisti" sono stati eletti Claudia Dionisi (consigliere ad Amelia), Daniele Longaroni (sindaco di Castel Viscardo), Federico Novelli (consigliere a Narni), Valdimiro Orsini (consigliere a Terni) e Sandro Spaccasassi (vicesindaco di Calvi dell'Umbria).

Per "Provincia libera" entrano in Consiglio Gianni Daniele (consigliere a Narni), Tamara Grilli (consigliere ad Amelia), Orlando Masselli (consigliere a Terni), Leonardo Pimpinelli (presidente Consiglio Amelia) e Monia Santini (consigliere a Terni).