Chiesa, Giornata per la vita a Spoleto

(ANSA) - PERUGIA, 3 FEB - "La famiglia è il luogo ideale per accogliere la vita, per trasmettere a questi neonati le chiavi giuste per interpretare l'esistenza. È necessario allora un'alleanza tra famiglie e società, civile ed ecclesiale, per farli crescere in età, sapienza e grazia, per far sì che abitino con serietà la società che noi gli stiamo costruendo": lo ha detto l'arcivescovo di Spoleto-Norcia, mons. Renato Boccardo, nell'omelia durante la messa per i nati nel 2018 all'ospedale di Spoleto, celebrata domenica in duomo nell'ambito delle iniziative della 41/a Giornata nazionale per la Vita dal tema "È vita, è futuro", che la Chiesa ha celebrato sabato 2 e domenica 3 febbraio. A Spoleto, come da tradizione, questo evento è organizzato dall'archidiocesi, in collaborazione con il reparto di Ginecologia ed Ostetricia del "S. Matteo degli infermi" di Spoleto diretto dal dott. Fabrizio Damiani.

Il primo appuntamento è stato "Racconta la vita" che si è svolto sabato nell'auditorium della Scuola di polizia.