Maltempo, forti piogge in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 2 FEB - Forti piogge in tutta l'Umbria stanno creando diversi disagi anche alla circolazione stradale.

La polizia stradale segnala alcuni incidenti senza gravi conseguenze, strade allagate e buche sull'asfalto.

Due feriti lievi in uno scontro fra due vetture avvenuto a Umbertide. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

La pioggia cade incessantemente dalla scorsa notte. Diversi anche i campi allagati. Nessuna emergenza particolare viene tuttavia segnalata al momento dai vigili del fuoco.

A seguito delle forti piogge della mattinata si sono verificati a Perugia smottamenti di terreno tali determinare la chiusura delle strade in direzione di Boneggio e Casaglia. La situazione a Boneggio - spiega il Comune in una nota - è in fase di ripristino e a breve verrà ripristinata la normale viabilità mentre la strada per Casaglia resta chiusa al transito fino adomenica mattina.

La situazione viene monitorata costantemente dai tecnici comunali e tutta l'area è stata messa in sicurezza.

In serata i vigili del fuoco di Perugia segnalano numerosi piccoli interventi per il maltempo, ma nessun problema particolare.

Decine gli interventi in tutta la provincia di Terni. Diversi gli alberi caduti e i pali telefoni pericolanti, soprattutto nella zona dell'Orvietano. Qualche allagamento ed alcune frane di piccole dimensioni. L'ultima in strada di Faiola ma senza gravi conseguenze.