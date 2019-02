Rubesco Lungarotti tra vini top italiani

Ancora podio per il Rubesco Riserva Vigna Monticchio nella Top 100 dei rossi italiani di Gentleman, il periodico di Class Editori che ogni anno elabora i punteggi delle più autorevoli guide nazionali.

Nella speciale classifica, l'annata 2013 del vino di punta di Lungarotti - riferisce l'azienda - è preceduta da altri due campioni dell'enologia del Centro Italia: il Montiano 2016 (Rosso Lazio Igp) e, al primo posto, il Sassicaia 2015 (Bolgheri Sassicaia Doc), da poco incoronato da Wine Spectator come miglior vino al mondo del 2018.

"È l'ottavo anno consecutivo che le principali guide italiane premiano il nostro Rubesco Riserva tra i primi 10 rossi d'Italia - ha detto Chiara Lungarotti, ad dell'omonimo Gruppo - un riconoscimento che ci vede comprimari a fianco alla vera protagonista: la piccola zona Doc di Torgiano che è specchio del carattere e del terroir umbro".

Il Rubesco Vigna Monticchio (Torgiano Rosso Riserva Docg) è esportato in oltre 50 Paesi.