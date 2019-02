Corso Scuola pa su norme circolazione

Le innovazioni normative nell'ambito della circolazione stradale introdotte a dicembre scorso dal cosiddetto "decreto sicurezza", Decreto legislativo 113 del 2018 convertito con modificazioni in legge 132 del 2018, sono state al centro di un corso organizzato a Villa Umbra. Si inserisce nel Piano formativo 2018 e 2019 predisposto dalla Scuola umbra di amministrazione pubblica, diretta da Alberto Naticchioni, individuata quale soggetto per la formazione della Polizia locale.

Al centro della giornata intitolata "Le modifiche al Codice della strada apportate dal 'decreto sicurezza' del 2018" le recenti novità legislative in tema di circolazione stradale, in particolare le nuove regole per la custodia dei veicoli fermati e sequestrati, le novità in materia di circolazione con veicoli stranieri, la modifica dell'articolo 193 del Codice della Strada. Temi approfonditi da Maurizio Marchi, Comandante della Polizia Locale del Comune di Gambettola, formatore esperto in materia di polizia locale.