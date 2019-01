Breve nevicata sul centro di Perugia

Breve ma intensa nevicata sul centro di Perugia dove comunque i fiocchi si sono sciolto appena toccato il suolo.

I fiocchi sono caduti piuttosto copiosi per pochi minuti. Poi la precipitazione è rapidamente cessata.

Nessun problema per la circolazione (come sulle altre strade dell'Umbria), a Perugia e nel resto della regione.