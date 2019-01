Marini, Perugia-Ancona è priorità

"La completa realizzazione della strada Perugia-Ancona rappresenta una indiscutibile priorità e resta ferma la forte volontà delle Regioni Umbria e Marche per il raggiungimento di questo obiettivo. Deve però essere altrettanto chiaro che non consentiremo che ciò possa avvenire danneggiando i nostri sistemi delle imprese, come purtroppo sta dimostrando il caso della crisi 'Astaldi'. Per questa ragione la condizione prioritaria è che si trovi un modo per pagare le imprese creditrici che hanno fatto i lavori ma non sono state pagate": lo ha sottolineato la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini che ha presieduto, a Fabriano, una riunione insieme al presidente delle Marche, Luca Ceriscioli. Presente, tra gli altri, il presidente della Quadrilatero, Guido Perosino.

"Non è più rinviabile la convocazione di un tavolo formale che affronti la complessa situazione - ha sottolineato Marini -, a partire dalla crisi della società Astaldi, cosi come abbiamo da tempo chiesto al ministro Toninelli".