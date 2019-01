Bassetti, lentezza Europa su migranti

"La lentezza dell'Europa veramente impressiona": il presidente della Cei, cardinale Gualtiero Bassetti, ha commentato così le vicende dei migranti della Sea watch. Lo ha fatto a margine di un incontro con i giornalisti per il patrono San Francesco di Sales.

"Che in un gigante come l'Europa - ha concluso Bassetti -, dove ci sono le nazioni che hanno maggior benessere del mondo, si debba tergiversare tanto per accogliere 47 poveracci, di cui 11 bambini, è veramente una sofferenza immensa".