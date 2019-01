Barberini, ciao Leo e grazie di tutto

(ANSA) - PERUGIA, 30 GEN - "Ciao Leo... grazie di tutto e buon viaggio": l'assessore regionale Luca Barberini saluta così Leonardo Cenci. Lo fa con un post su Facebook.

"Hai combattuto per anni come un leone - ha sottolineato Barberini - per sconfiggere una malattia orribile, indossando sempre il sorriso della speranza. Hai dato tanto per sostenere le ricerca a favore della lotta contro il cancro, contribuendo anche a rendere migliore la sanità umbra. Con il tuo entusiasmo e la tua personalità, hai seminato gioia, fiducia, vita. Sei stato e sarai sempre un esempio per tutti. Grazie Leo - conclude Barberini -, avanti tutta e buon viaggio". (ANSA).