A Villa Umbra seminario sul MePa

(ANSA) - PERUGIA, 30 GEN - A Villa Umbra grande partecipazione, con oltre cento registrazioni, per la seconda edizione del seminario "Il mercato elettronico della pa: disciplina e procedure operative".

Il MePa è il mercato virtuale per gli acquisti della pubblica amministrazione, realizzato dal ministero dell'Economia e delle Finanze tramite Consip - è detto in un comunicato dei promotori dell'iniziativa - nell'ambito del programma per la razionalizzazione degli acquisti nella pubblica amministrazione.

Al centro della giornata formativa le procedure attraverso le quali il MePa funziona, i criteri di valutazione e le procedure di selezione dei fornitori, il capitolato tecnico e i nuovi bandi nel settore dei lavori, la nomina della Commissione di gara e le operazioni di apertura delle buste virtuali amministrativa, tecnica ed economica. Temi approfonditi dal relatore Franco Aschi, vicepresidente della Commissione appalti pubblici ed anticorruzione dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Roma.