Petardo al Liberati, denuncia e Daspo

(ANSA) - TERNI, 29 GEN - E' stato individuato e denunciato dalla polizia il tifoso della Vis Pesaro ritenuto l'autore, in occasione dell'incontro di calcio di sabato scorso contro la Ternana, del lancio di un petardo dal settore ospite dello stadio Liberati, all'inizio della partita. L'uomo - secondo quanto riferisce oggi la questura di Terni - ha cercato di dissimulare il gesto accovacciandosi in mezzo al gruppo di tifosi ospiti, ma è stato identificato tramite le immagini riprese dalle telecamere dello stadio. Oltre alla denuncia per lancio di materiale esplodente in occasione di manifestazione sportiva, nei suoi confronti verrà applicato anche il Daspo.