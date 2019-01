Perugia celebra il patrono San Costanzo

(ANSA) - PERUGIA, 29 GEN - Perugia celebra oggi il patrono San Costanzo e alle 12 si è rinnovata la tradizione della degustazione gratuita del torcolo offerto nei gazebo davanti al palazzo dei Priori, con la collaborazione delle associazioni economiche. Il tipico dolce di san Costanzo viene preparato dalle pasticcerie e panetterie perugine.

Intanto mons. Paolo Giulietti, vescovo delegato ad omnia, ha esordito nell'omelia dei Primi vespri della solennità di san Costanzo, celebrati la sera del 28 gennaio nella basilica minore intitolata al Santo fondatore della comunità cristiana perugina.

"Non possiamo non riconoscere - ha detto, fra l'altro - che c'è un grande tentativo di omologazione del pensiero, un grande tentativo anche rivolto ai giovani, di fare in modo che tutti pensino, credano, cerchino, vogliano le stesse cose"; "ma noi abbiamo bisogno invece che la nostra società si fondi su persone che hanno una coscienza, dei valori in cui credere e per i quali sono disposti a dare la vita".