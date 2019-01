Neve sull'Appennino umbro

(ANSA) - PERUGIA, 29 GEN - Neve stamani nelle zone appenniniche dell'Umbria, ma vigili del fuoco e polizia stradale non segnalano disagi particolari alla circolazione stradale.

Anche a Perugia grandi fiocchi sono caduti per breve tempo nelle prime ore della giornata, che hanno poi lasciato ad un cielo più sereno, in parte velato dalla nebbia.

La neve ha imbiancato nella notte Gualdo Tadino, Gubbio, Nocera Umbra e tutta la zona dell'Appennino al confine con le Marche. La polizia stradale ha riferito che disagi alla circolazione si sono registrati stamani ma col passare delle ore la situazione è tornata alla normalità. Le scuole in alcuni comuni sono rimaste chiuse. Pochi centimetri si sono accumulati anche a Colfiorito.