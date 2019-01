Sindaco Preci, no scippo vigili fuoco

"No allo scippo del distaccamento permanente dei vigili del fuoco in Valnerina": a dirlo è Pietro Bellini, sindaco di Preci. Intervenendo sulla questione "anche a nome dei colleghi del comprensorio".

"Il distaccamento permanente dei vigili del fuoco, istituito con decreto del ministro Minniti nell'aprile del 2017 - spiega Bellini - è una realtà che deve essere potenziata e non messa in discussione. Non è accettabile un passo indietro perché nulla potrà tornare ad essere come prima degli eventi sismici del 2016".

"Abbiamo chiesto al ministero dell'Interno - ricorda il sindaco - la piena operatività del distaccamento permanente con il completamento dell'organico e la realizzazione di una caserma moderna ed efficiente che non può essere più lasciata solo alla buona volontà dei singoli o delle istituzioni locali. Vogliamo il distaccamento permanente e non tolleriamo inopportuni ripensamenti a nostro danno e a favore di altri territori".