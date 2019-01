Gilet azzurri nelle piazze centri umbri

Gilet azzurri in tutta l'Umbria in occasione dei 25 anni della nascita di Forza Italia.

Il partito di Silvio Berlusconi ha sottolineato come si sia trattato di "una giornata di festa, ma anche di mobilitazione e sensibilizzazione tanto sui temi nazionali, come legge di stabilità e decreto semplificazioni, quanto sulle battaglie di interesse regionale portate avanti dei parlamentari, dagli amministratori e dai consiglieri forzisti umbri". I vari incontri nei gazebo istallati in numerose piazze delle città umbre sono stati anche occasioni per parlare delle prossime elezioni che, oltre che il Parlamento Europeo, porteranno al rinnovo di numerose amministrazioni umbre.

I gilet azzurri sono scesi in strada e nelle piazze a Perugia, Terni, Foligno, Città di Castello, Spoleto, Gubbio, Assisi, Bastia Umbria, Corciano, Orvieto, Narni, Marsciano, Todi, Umbertide, Castiglione del Lago e Gualdo Tadino.