In vescovado Assisi Giornata Memoria

Celebrata alla sala della Spogliazione del palazzo vescovile di Assisi la cerimonia della Prefettura di Perugia in occasione delle iniziative per la Giornata della Memoria.

Medaglie sono state consegnate ai familiari di Giuseppe Conforto, Nello Marzi e Giuseppe Vandone. Presenti gli studenti del liceo classico "Properzio" di Assisi, il sindaco Stefania Proietti e il prefetto Claudio Sgaraglia.

"È tempo di scoprire i valori fondamentali dell'amicizia e della fraternità" ha detto il vescovo di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino, monsignor Domenico Sorrentino.

Il palazzo vescovile di Assisi da maggio si trova il Museo della Memoria.

Il vescovo - è detto in un comunicato della diocesi - dopo avere ricordato l'importanza del vescovado quale luogo di grande apertura dove vennero nascosti e salvati gli ebrei ha mostrato la sua preoccupazione per il fatto che "in Italia sta crescendo il sentimento razzista e xenofobo".