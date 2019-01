Assisi-Spoleto in travel book Trenitalia

Ci sono anche Assisi, con la Basilica di S. Francesco e altri siti francescani, e i Longobardi in Italia, la Basilica di S. Salvatore a Spoleto, nel travel book che Trenitalia ha dedicato ai 33 siti italiani patrimonio mondiale dell'Unesco raggiungibili in treno.

Il Gruppo Ferrovie ha sottolineato che "si tratta di una nuova occasione offerta per vivere al meglio il tempo libero e incentivare un turismo sempre più sostenibile, comodo e sicuro, eliminando lo stress da traffico stradale arrivando direttamente nel cuore dei luoghi più incantevoli d'Italia".