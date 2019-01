Knox, spero che questa sia l'ultima...

"Spero che sia l'ultima vicenda giudiziaria legata a questa storia...": Amanda Knox ha accolto quasi in lacrime la decisione di Strasburgo che ha appreso collegata via Skype con uno dei suoi legali, l'avvocato Carlo Dalla Vedova. Amanda Knox è ora a Seattle con il suo fidanzato.

"Sono sollevata - ha detto al suo legale - perché è stato confermato che sono stati violati i miei diritti di difesa".

"E' stato il più grande errore della storia giudiziaria italiana degli ultimi 50 anni, considerando anche il clamore mediatico suscitato dalla vicenda" ha quindi commentato l'avvocato Dalla Vedova. "E' stato fatto un danno enorme a questa ragazza" ha aggiunto parlando con l'ANSA.

Per l'altro difensore, l'avvocato Luciano Ghirga, quella di Strasburgo "è una decisione importante". "E' stato infatti affermato - ha aggiunto - il principio che è stato violato il diritto di difesa di Amanda Knox".