Restaurati dipinti cappella Infermi

Si sono concluse le operazioni di salvaguardia, consolidamento e restauro su alcune porzioni dei dipinti murali della cupola del Dottori, presenti all'interno della Cappella ex ospedale Santa Maria della Misericordia, a Monteluce di Perugia. Lo ha annunciato l'assessore regionale al Patrimonio, Antonio Bartolini. Ricordando che queste operazioni appena concluse "rappresentano il primo passo di un progetto molto più ampio di restauro e risanamento conservativo della Cappella degli Infermi, dove la Regione Umbria ha stanziato complessivamente oltre 300.000 euro per il suo recupero e per il quale sono in corso, da parte degli uffici, le procedure di gara per l'affidamento dei lavori".

Gli interventi sono stati finanziati dalla Regione - si legge in un suo comunicato - e realizzati da una "qualificata" azienda del settore, mentre la direzione dei lavori è stata eseguita dal Servizio regionale demanio e patrimonio, in stretta collaborazione con la Soprintendenza archeologia, belle arti e del paesaggio.